محكمة فرنسية تصدر قرارا بإخلاء مخيم للاجئين في كاليه

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن محكمة في مدينة "ليل" أيدت الخميس قرارا أصدرته السلطات المحلية بإخلاء جزء من مخيمات لإيواء المهاجرين تقع قرب مدينة كاليه.

ورفض القاضي في ليل مطالبات من مجموعات حقوقية لإيقاف تنفيذ الأمر مؤقتا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت ناتاشا بوشار عمدة كاليه عقب فترة قصيرة من إصدار القرار أن إجلاء المهاجرين بالقطاع الجنوبي من المخيم سيتم تدريجيا.

وكانت السلطات المحلية قد أصدرت أمر طرد بخصوص المخيم شبه الدائم في 19 فبراير الماضي.

ويسري الأمر على القطاع الجنوبي من منطقة عشوائية كبيرة أنشأها أشخاص راغبون في عبور القنال الانجليزي والوصول إلى بريطانيا.

لكن مجموعات حقوقية تقدمت باستئناف على الحكم في اللحظة الأخيرة، وأشاروا إلى أن مراكز الإيواء البديلة التي وفرتها السلطات غير كافية لاستيعاب من سيتم إجلاؤهم في حال تأييد الحكم.

وذكرت مجموعة حقوقية تسمى "لوبرج دي ميجران" أن هناك 1156 مكانا متوافرا فقط في شتى أنحاء فرنسا لتسكين 3455 شخصا يقيمون في القطاع المقرر إخلاؤه، بينما ذكرت السلطات أن هناك ما بين 800 و ألف شخص يقيمون بالمخيم.

وأعلن إقليم كاليه أن السلطات المحلية شيدت مركزا مؤقتا لإيواء المهاجرين باستخدام حاويات الشحن يكفي لاستيعاب 1500 شخص، فيما انتقل حوالي 1200 شخص بالفعل إلى هناك.