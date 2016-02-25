كيري: سوريا هي الكارثة الإنسانية الأكبر منذ الحرب العالمية

قال وزير الخارجية الأمريكي " جون كيري" إن سوريا تمثل الكارثة الإنسانية الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية ، وأن تطبيق بيان جنيف وتشكيل حكومة انتقالية سيشكل نقطة تحول نحو الأفضل في سوريا.

وأضاف كيري خلال جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي الخميس أن إيصال المساعدات للمتضررين في سوريا لم يكن ممكنا لولا اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن 114 شاحنة وصلت إلى المناطق المحاصرة في و 80 ألف سوري حصلوا على المساعدات.

كما أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه إذا لم تكن مفاوضات السلام في سوريا جدية ، فسوف يكون هناك خطة بديلة لمعالجة الوضع هناك.

وحول روسيا أكد كيري على أن روسيا ما زالت تحتل أراضي بشكل غير شرعي و تحاول دعم المتمردين في أوكرانيا ، مضيفا أنها لم تفِ بوعدها المتعلق بتحسين حياة سكان القرم.

وفيما يخص الشأن المصري تحدث وزير الخارجية الأمريكي عن الوضع في مصر وقال إن واشنطن لديها مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان في مصر بالتزامن مع التضييق على حرية التعبير واعتقال النشطاء.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي على أن واشطن أوقفت شحنة أسلحة قادمة من إيران إلى اليمن وأنها دليل على مواصلة طهران دعمها لبعض الجماعات ، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني انسحب من سوريا بأعداد كبيرة .

وأشار كيري إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفقد قدرتها على فرض العقوبات على إيران ،وهناك عقوبات على برنامج إيران الخاص بالصواريخ البالستية.