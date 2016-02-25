في كمبوديا … الموت "بالصواريخ " لقطع أشجار الغابات

رئيس وزراء كمبوديا – هون سين

دعا رئيس الوزراء الكمبودي هون سين اليوم الخميس إلى تكثيف جهود الحد من الاتجار غير المشروع في أخشاب الغابات قائلا إنه أعطى أوامره للشرطة بإطلاق صواريخ من طائرات الهليكوبتر إذا رصدت مثل هذه الأنشطة المحظورة.

كان رئيس الوزراء الكمبودي قد شكل قوة عمل في يناير كانون الثاني الماضي بقيادة ساو سوخا قائد الشرطة العسكرية الوطنية المكلفة بمداهمة مخازن الأخشاب والقضاء على أنشطة إزالة الغابات التي تجني الملايين من هذه التجارة غير المشروعة.

وقال في كلمة أذاعها التلفزيون الكمبودي "خصصت بالفعل طائرتي هليكوبتر للمداهمات لكن ساو سوخا لم يطلق رصاصة واحدة بعد. وطلبت إطلاق صواريخ من الجو".

وأفادت تحقيقات أجرتها جماعات للحفاظ على البيئة العام الماضي بأن الطلب من الصين على خشب الورد لصناعة الأثاث يفاقم من هذه التجارة في السوق السوداء بالبلاد، و أقرت التحقيقات بوجود تواطؤ بين التجار ومسؤولين حكوميين في الجيش والشرطة لتحميل هذه الأخشاب في قوارب تتجه إلى هونغ كونغ.