"فيسبوك" يطلق رسميا "ردود فعل" بجوار "الإعجاب"

بدأ موقع فيسبوك أمس الأربعاء رسميًا توفير خيارات "ردود الفعل" إلى جانب خيار "الإعجاب" لجميع مستخدميه حول العالم، وذلك بعد أشهر من اختبارها في عدد من الدول.



جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للمنتجات لدى فيسبوك كان قد أكد قبل نحو شهر على إطلاق الميزة.

وأضاف الرئيس التنفيذي كريس كوكس لوكالة بلومبيرغ الإخبارية أن خيارات "ردود الفعل"، التي كشفت عنها الشركة العام الماضي ما هي إلا أسابيع قليلة قبل أن تتوفر تباعا لجميع مستخدمي أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم".



وكان موقع فيسبوك قد بدأ بتجربة الخدمة الجديدة في منتصف يناير/كانون ثاني الماضي باليابان لتكون الدولة السادسة التي يجري فيها اختبار الميزة الجديدة، وذلك تمهيدًا لإطلاقها لجميع المستخدمين.



وكانت الشركة، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 1.59 مليار مستخدم نشط شهريًا، قد كشفت عن الميزة الجديدة في شهر أكتوبر الماضي.