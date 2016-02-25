فشل إسقاط مساعدات أممية على دير الزور بسوريا

يان إيجلاند مستشار مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

قالت الأمم المتحدة إنها أخفقت في أول محاولة لها لإيصال مساعدات بالمظلات إلى السوريين المحاصرين في دير الزور زنتها 21 طنا.

وانحرفت بعض المظلات عن أهدافها بينما فشلت محاولات فتح مظلات أخرى خلال عملية الإسقاط أمس الأربعاء.

وأوضح أن الوصول إلى دير الزور التي يحاصرها مسلحو تنظيم الدولة هدف رئيسي.

وأضاف أن المدينة يقطنها تقريبا نحو 240 ألف شخص.

وقال إنه تم توصيل 180 شاحنة مساعدات إلى 110 آلاف مدني حوصروا في ست مناطق أخرى خلال الأسبوعين الماضيين منذ وافقت القوى الإقليمية والعالمية على الدفع من أجل دخول المساعدات الإنسانية ووقف لإطلاق النار في سوريا.