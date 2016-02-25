شاهد: طائر يقتل ثعبانا ساما بركلة قدم

وجد العلماء في المملكة المتحدة أن طيورا جارحة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يمكن أن تحقق ركلات دقيقة وقوية، قوتها خمس مرات من وزن الجسم ، تكفي لقتل الثعابين السامة في أقل من طرفة عين.



وقد قام فريق من الباحثين من رويال هولواي بجامعة لندن، والكلية الملكية للطب البيطري بملاحظة الطائر "مادلين" لاكتشاف مدى قوة ركلته.

وتم قياس وقت الاتصال بين أقدام الطيور والثعابين، حيث وجد أنه لا يتعدى 15 جزء من الثانية في المتوسط، حوالي عشر الوقت الذي تستغرقه ومضة العين.

جدير بالذكر أن هذه الثعابين السامة تشكل جزءا أساسيا من النظام الغذائي للطائر ، وتعد سرعة وكفاءة الهبوط على رأس الثعبان ضربة قاضية له.

