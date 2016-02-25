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شاهد: حصار الحوثيين يقتل الحيوانات جوعا في تعز

25/2/2016

أظهرت صور مسجلة تضور الحيوانات والطيور جوعا في حديقة حيوان بتعز في اليمن جراء الحصار الذي يفرضه مسلحو الحوثي وأنصار الرئيس المخلوع ، وتقع حديقة الحيوان خارج تعز في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح. 

ويفرض المقاتلون الحوثيون وأنصارهم من قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح حصارا خانقا على مدينة تعز اليمنية ويمنعون وصول إمدادات الغذاء والماء. ويقول القائمون على الحديقة إن سكانها من الطيور والحيوانات تنفق ببطء من الجوع والإصابات التي تلحق بها أمام أعين حراسها الذين لا حول لهم ولا قوة.

ويقطن حديقة الحيوان في تعز نحو 280 حيوانا بينها 20 أسدا و26 نمرا عربيا بالإضافة إلى غزلان عربية وقرود وطيور بينها نسور.

ونفق 11 أسدا وستة نمور ويبدو التوتر والقلق على الحيوانات التي لا تزال على قيد الحياة وأمارات الكآبة بادية عليها في أقفاصها.

وبث مسؤولو الحديقة الشهر الجاري صورا على وسائل التواصل الاجتماعي للحيوانات البائسة مع لافتات مكتوب عليها "انقذوا حديقة حيوان تعز.. الحيوانات تموت جوعا".

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