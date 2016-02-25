شاهد: الشرطة الكولومبية توثق عملية القبض على لصوص

وثقت الشرطة الكولومبية عملية القبض على أربعة من المشتبه بهم اتهموا بالسطو ، من خلال كاميرا لفيديو تم تثبيتها على رأس أحد الضباط المشاركين في عملية التوقيف لهؤلاء اللصوص.

ويظهر شريط الفيديو الشرطة وهي تقوم بتوقيف أربعة من الرجال ، بعد إطلاق للرصاص ، فيما قام عدد من العناصر بالتوجه إلى المنازل الواقعة بالمنطقة المحيطة حيث تم الاطمئنان على أصحابها .

وقامت قوات الشرطة بإعادة المسروقات إلى أصحابها وهما سيدتان مسنتان لم تصبا بسوء جراء هذه العملية ، فيما تم إلقاء القبض على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 22 و 29 و 33، وتم توجيه تهم لهم تتعلق بالسطو المسلح وحيازة أسلحة غير مشروعة.