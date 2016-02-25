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شاهد.. الإنترنت يجمع شمل لاجئين عراقيين بقطتهم!

25/2/2016

بعد فراق شهرين، تمكنت عائلة عراقية لاجئة بالنرويج من استعادة قطتهم البيضاء الصغيرة "كونكاش" وجمع شملهم، بفضل حملة قوية من الصور والمعلومات قام بها الناشطان إدوارد توماس، ودوغ كونتز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبحسب صحف "الغارديان" و"غلوبال سيتيزن" و"ديلي ميل"، فقد عثر صيادون في جزيرة "يسبوس" اليونانية على القطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأطلقوا عليها اسم "دياس" ، ومن ثم دشنوا حملة على الفيسبوك للعثور على أصحابها.

وبعد شهرين، وفي أقصى شمال أوربا تعرفت عائلة "العلاف" العراقية على قطتهم التي فقدوها أثناء رحلتهم إلى برلين عبر جزيرة "يسبوس"، وكانت العائلة أفادت بأنها فرت من مدينة الموصل العراقية هربًا من تهديدات تنظيم الدولة بالزواج من بنات الأسرة.

وأثناء رحلة الهرب اصطحبوا قطتهم في رحلة البحر حتى فقدوها أثناء فوضى القارب بالجزيرة اليونانية، ووجدت القطة المأوى عند طبيب بيطري محلي، وبعد ذلك حملها أحد المتطوعين إلى برلين.

وبمساعدة الإنترنت تمكنت حملة " Reunite Dias" على صفحتها على الفيسبوك بمتابعة قوية من نحو 7 آلاف شخص، من لم شمل القطة مع عائلتها وسط دموع الفرح.

 

  
 

  
   
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