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شاهد: افتتاح معرض البحرين للحدائق 2016

25/2/2016

بمشاركة أكثر من 150 شركة افتُتح معرض البحرين الدولي للحدائق 2016  في دورته الحالية للجمهور في المنامة (الخميس)  تحت عنوان (العناية بالأشجار)..تقليمها وتوفير العناية لها وتقويتها وعلاجها وتغذيتها.

وقالت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة  إن معرض البحرين الدولي للحدائق حدث يُقام لهدفين محددين. الأول توفير منصة للتجارة في المجال الزراعي والثاني زيادة الوعي وتعليم الناس بشأن قضايا الزراعة والبستنة وكل ما يتعلق بالزراعة، وأضافت أنه يهدف أيضا إلى تشجيع الممارسات الجيدة في الزراعة.

وأردفت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة "نحن نشجع استخدام تقنيات جديدة للمناظر الطبيعية وتقنيات جديدة للزراعة مثل الزراعة المائية على سبيل المثال والزراعة الرأسية.. وقالت إن هذه الطرق تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

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