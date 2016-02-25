شاهد: اعرف سيارتك في الرخاء تعرفك في الشدة

هل واجهتكم مشكلة بسبب تعطل سياراتكم مع عدم خبرتكم في أمور الميكانيكا؟ خاصة إذا كنتم أو كنتن من قائدي السيارات الجدد، ما الذي تحتاجون إلى معرفتــَه عن سياراتكم لتجنب الأعطال الطارئة والمواقف الصعبة والمحرجة على الطرق؟

كان ذلك موضوع حلقة اليوم من برنامج "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، إذ قدم المهندس حسن نصار، مدير التدريب بإحدى مدارس تعليم قيادة السيارات في الدوحة، بعض النصائح ممثلة في ضرورة أن يفحص قائد السيارة سيارته قبل السير، ومن بين ذلك وجود أي سوائل تحت المركبة قد تكون نتيجة قطع أو مشاكل في الزيوت والمياه، حينها يعرف أنها غير صالحة للاستخدام أو قد تتعطل في الطريق.

وأشار إلى أن تعطل المركبات على الطرق يؤدي إلى تعطيل حركة المرور والتسبب في ازدحام في الطرق.



وأضاف أنه يجب تفقد قائد السيارة لمركبته يوميا وأسبوعيا وشهريا أو دوريا، موضحا أنه إذا دخل سيارته وأدار مفتاح التشغيل يجب أن يرى الأضواء كاملة مضاءة، كضوء الزيت والـ " الفرامل" وفحص البترول والمياه وغيرها، فالإضاءة تعتبر تقرير كامل عن حالة المركبة، وأي ضوء لا يعمل تعتبر مشكلة.

ونصح نصار قائدي السيارات قائلا: "اعرف مركبتك في الرخاء تعرفك في الشدة، موضحا أن وجودك داخل المركبة يعد من أخطر الأوقات حيث إنك معرض لأي حادث في أي لحظة، لذا يجب الاهتمام بالمركبة لتجنب الأخطار.



ومن الأخطاء الشائعة، حسبما يقول نصار، عدم تشغيل السيارة لفترة قليلة قبل الانطلاق (المعروف بتسخين السيارة)، وليس الانتظار طويلا، أيضا يفضل تشغيل السيارة أولا ثم تشغيل المكيف والإضاءة، لا تقم بتزويد المياه عندما تكون السيارة مرتفعة الحرارة، كما نصح بعدم إهمال غسيل السيارة ، فقد يتعلق بالمركبة من الأسفل بعض "الطين" قد يؤدي إلى تآكلها.