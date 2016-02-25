روسيا: لا صحة لقيامنا بهجمات إلكترونية على دول غربية

قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخازوفا في مؤتمر صحفي من موسكو إن اتهام روسيا بشن هجمات إلكترونية على وزارات غربية أمر غير مقبول، و أضافت أننا مستعدون للحوار مع إيطاليا فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني.



وقالت المتحدثة الروسية إن موسكو و واشنطن تتبادلان المعلومات بشأن خطة وقف إطلاق النار.



جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال اليوم الخميس إنه ليست هناك خطة بديلة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا ولن تكون هناك خطة بديلة.



وأضاف أن عملية وقف إطلاق النار في سوريا مستمرة رغم ما وصفه بمحاولات من بعض المسؤولين الأمريكيين لإفسادها على حد قوله.

