روسيا: لابد من تجميد إنتاج النفط عاما على الأقل

قال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك"

وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" – أرشيف

اليوم الخميس إن اتفاقا محتملا بين كبار منتجي النفط على تجميد الإنتاج ينبغي أن يستمر عاما على الأقل.

وأضاف نوفاك في تصريحات صحفية وفقا لرويترز أنه من غير الواضح حاليا هل سيكون تجميد الانتاج المقترح اتفاقا شفهيا فقط أم وثيقة موقعة، قائلا: "لا نعرف بعد الصيغة التي ستأخذها الموافقات -هل ستكون اتفاقا أم ستقتصر على بيانات ومراقبة للوضع على مدى بضعة أشهر."

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن روسيا تعتقد أن سوق النفط ستتوازن على نحو أسرع إذا امتنعت روسيا والدول الأخرى عن زيادة الإنتاج، موضحا أن وزراء النفط من أوبك والمنتجين خارجها يخططون لعقد اجتماع في منتصف مارس المقبل ، وإن روسيا ستحضر الاجتماع حال انعقاده.

وتعتبر إيران أكبر عقبة أمام اتفاق لتجميد إنتاج الخام. وهي تخطط لزيادة إنتاجها النفطي بعد أن رفعت العقوبات الغربية عنها ، ووصفت مقترح تجميد الإنتاج بأنه "مثير للضحك".

ووافقت روسيا وأعضاء أوبك السعودية وقطر وفنزويلا الأسبوع الماضي على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني إذا انضم المنتجون الآخرون، وذلك في مسعى لمعالجة تخمة المعروض العالمي من الخام ودعم الأسعار.