رائد صلاح: إسرائيل تواصل محاربة الحركة الإسلامية

قال رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح إن إسرائيل ما زالت تصر حتى الآن على مواصلة إعلان الحرب على الحركة الإسلامية كجزء من الداخل الفلسطيني ، وأقال إنه في ليلة السابع عشر من نوفمبر عندما أعلنت إسرائيل حظر الحركة كان بمثابة إعلان حرب على الحركة ، وأن إسرائيل أعلنت الحرب على الحركة ولم يكن لمرة واحدة فقط بل إنه بعد أيام من ذلك التاريخ واصلت اسرائيل حظر مؤسسات أهلية كبيرة ذات دور ملموس ومشهود في الداخل الفلسطيني ، وقبل أسبوع أيضا واصلت إسرائيل إعلان حظر مؤسسات فلسطينية جديدة .

و في ندوة عقدت في مدينة أم الفحم بعنوان 100 يوم على حظر الحركة الإسلامية نظمتها لجنة الحريات ولجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني قال الشيخ رائد صلاح إن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين لازالت مستمرة وبلا توقف من الجانب الإسرائيلي بهدف توطين حالة من الخوف وإبقاء الفلسطينيين في حالة من الرعب والمطاردة ، وأشار إلى أنه بعد إعلان حظر الحركة الإسلامية وحتى الساعة فإنه مازال هناك المئات من أبناء الحركة الذين يستدعون للتحقيق وتهديدهم وتحميلهم برسائل تهديد لقيادات الحركة والداخل الفلسطيني .

وأشار الشيخ رائد صلاح إلى أن إسرائيل حملت بعض قيادات الحركة تهديدات بالاغتيال لقيادات الحركة وقال إنه يسرد هذه الواقعة باحتقار وليس بالخوف ، وأشار إلى استمرار السلوك السخيف من الاستخبارات الإسرائيلية ، من توتير الجو و نشر الخوف و التهديد هو ما تسعى إسرائيل لتوطينه في نفوس الفلسطينيين .