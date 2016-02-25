رئيس إسرائيل خلال اعتماد سفير جديد: "مصر أم الدنيا"

الرئيس الإسرائيلي – رينوفين ريفيلين

قالت إسرائيل (الخميس) إن السفير المصري في تل أبيب حازم خيرت سلم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين الذي وصف في بيان له مصر بأنها " أم الدنيا .. وتلعب دورا بالغ الأهمية"، ويعد خيرت أول سفير لمصر في تل أبيب منذ سحبت القاهرة سفيرها من إسرائيل قبل ثلاث سنوات .

وقال متحدث باسم الرئيس الاسرائيلي في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية إن ريفلين استقبل السفير المصري حازم خيرت صباح الخميس بمقر إقامته وتسلم أوراق اعتماده في حفل رسمي ، وكانت القاهرة قد رشحت حازم خيرت لتولي منصب سفيرها لدى إسرائيل في يونيو حزيران الماضي لكنه لم يعتمد رسميا إلا اليوم ، فيما رآه محللون بأنه يعد مؤشرا على تحسن العلاقات بين البلدين.

كان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قد استدعى السفير المصري لدى إسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني عام 2012 بعد هجوم إسرائيلي أدى إلى مقتل قيادي عسكري بحركة حماس الفلسطينية واندلاع أعمال عنف على مدى أسابيع.

وذكرت تقارير صحفية محلية في مصر أن خيرت يبلغ من العمر 57 عاما وسبق أن شغل منصبي مساعد وزير الخارجية لشؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية ، كان خيرت سفيرا لمصر في تشيلي ودمشق قبل أن يعين سفيرا لها في تل أبيب.