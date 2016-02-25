"دخان الذهب" وثائقي للجزيرة عن العود والبخور

فيلم "دخان الذهب" يتابع رحلة شاب قطري لاستكشاف طرق استخراج العود

تعرض قناة الجزيرة مساء غدا الجمعة فيلما وثائقيا من إنتاجها بعنوان "دخان الذهب"، يتناول قصة البخور والعود من خلال رحلة شاب قطري يقوده اهتمامه بهذه المادة إلى عدد من البلدان في آسيا وأوربا.

تدور أحداث الفيلم حول الشاب علي الوذين الذي يهوى كل ما يتعلق بالعود، ودفعه فضوله إلى السفر لاستكشاف طرق استخراج هذا العطر الساحر، ليصل إلى مناطق استخراجه من أشجار تنمو فقط في الهند وجنوب شرق آسيا، في رحلة مشوقة ومليئة بالتفاصيل والمعلومات القيمة.

ويتعرف المشاهد خلال الفيلم على الأسباب التي جعلت هذا النوع من الخشب يصنّف ضمن أندر وأغلى السِلع في العالم، حتى بات سعره يفوق سعر الذهب، كما يعرض قصة ارتباط العود بثقافة وعادات سكان منطقة الخليج العربي، حيث يعتبر رمزا للحفاوة والترحيب.

ويتناول الفيلم تهافت شركات إنتاج العطور الغربية والمستثمرين الصينيين على هذا المنتج، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه بشكل بات يهدد الأشجار التي تنتجه ويعرضها لخطر الانقراض.

يقول علي -مقدم الفيلم ومعده- "كان العود جزءًا من حياتي اليومية، ورائحته المميزة دائما في بيتنا، وبيوت الجيران وحتى في المسجد. وكانت رائحته تذكرني بذكريات الماضي والطفولة، لكن البحث في ما وراء هذا العبق يأخذنا في رحلة بها الكثير من الغموض والجمال".

جدير بالذكر أن عروضا لوثائقي "دخان الذهب" قد نظمت في لندن والكويت والمنامة، دُعي إليها العديد من منتجي الأفلام والإعلاميين والمهتمين بثقافة المنطقة وتراثها، ولاقت إقبالا ونجاحا لافتا.

وسيُعرض الفيلم على قناة الجزيرة الإخبارية غدا الجمعة 26 فبراير/شباط، الساعة 17:05 بتوقيت مكة المكرمة.