تطبيق على الهاتف للتنبؤ بأحوال المحاصيل في البرازيل

تطبيق على الهاتف لمساعدة المزارعين على اتخاذ قرارات الزراعة

طرحت حديثا تطبيقات على الهاتف ستساعد المزارعين البرازيليين على التعرف الميداني على نوع المحصول الصالح لأرضه وموعد زراعته وكميات السماد اللازمة علاوة على معلومات جغرافية عن الحقل وعن الآفات الزراعية وطرق الحصاد وصور وتفاصيل أخرى.

وعلى الرغم من حنكة مزارعي البرازيل الحقلية إلا أن الأمطار الشحيحة أو عدم انتظام سقوطها يمثلان مشكلة متزايدة في قطاع الزراعة بالبلاد تتسبب في هلاك المحاصيل سنويا ، وتضيف التغيرات في أنماط الطقس المرتبطة بتغير المناخ تحديات إضافية للخبرة التقليدية للمزارعين بالبرازيل لاسيما في المناطق الجافة بالولايات الشمالية حيث تخصص الرقعة الزراعية للمحاصيل الأساسية مثل الذرة والأرز والفول .

وطبقا لتطبيق الجديد سيتولى المزارعون إرسال بيانات آنية إلى مجموعة من الخبراء الذين يقومون بتغذيتها في برنامج الكتروني للتنبؤ بالمخاطر التي قد تتعرض لها المحاصيل في الأراضي شبه الجافة في البرازيل لتقليل حجم الخسائر.

وقالت أنا باولا كونها الباحثة بالمركز القومي للمراقبة والإنذار المبكر بالكوارث الطبيعية "نحن نتلقى المعلومات مباشرة من المنتجين ثم نقوم بإسداء النصائح الملائمة".

وبالاستعانة بالمزارعين يقول خبراء المركز إنهم سيتمكنون من التنبؤ بما إذا كانت محاصيل المنطقة شبه الجافة ستواجه مشاكل وذلك قبل حدوثها بشهرين ، وعلاوة على معلومات مستقاة من المزارعي سيعول الباحثون على قياسات لدرجات الرطوبة والحرارة واتجاه الرياح وسطوع الشمس من خلال أجهزة تم تركيبها في تسع ولايات.

وسيتم تغذية هذه البيانات في نماذج رياضية على أجهزة كمبيوتر خاصة بالباحثين لتتحول إلى معلومات وتوقعات للمزارعين وغيرهم بالبلاد.