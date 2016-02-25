بعد حكم قضائي، المغرب يعلق اتصالاته مع الاتحاد الأوربي

المغرب يعلق اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي

قرر المغرب تعليق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوربي، بسبب حكم لمحكمة أوربية يلغي بشكل جزئي اتفاق التجارة الموقع عام 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال المغرب إنه علق رسميا الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوربي بسبب قرار المحكمة الأوربية إلغاء اتفاق التجارة بشكل جزئي وبسبب أن القرار لا يجب أن يشمل الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقدم الاتحاد الأوربي استئنافا الأسبوع الماضي على قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاق التجارة مع المغرب بعد قضية رفعتها جبهة البوليساريو التي تريد استقلال المنطقة عن المغرب.

وشمل قرار المحكمة الأوربية وقف استيراد المنتجات الزراعية والبحرية من المغرب، خاصة القادمة من الأقاليم الجنوبية.