بدء الدورة 21 لمعرض مسقط الدولي للكتاب

معرض مسقط للكتاب

افتتحت مساء أمس الأربعاء بمركز عمان الدولي للمعارض أنشطة الدورة الحادية والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 650 دار نشر من 27 دولة عربية وأجنبية.



حضر الافتتاح محمد بن الزبير بن علي مستشار سلطان عمان لشؤون التخطيط الاقتصادي، وعبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض ومجموعة، من الكتاب والمفكرين والدبلوماسيين.



يقام المعرض في الفترة من 24 فبراير/شباط، وحتى الخامس من مارس/آذار، ويشهد تنظيم أنشطة متنوعة بين أمسيات شعرية وندوات فكرية و معارض فنية.



ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الحسني قوله في كلمة الافتتاح إن المعرض "يعد أكبر تظاهرة ثقافية تشهدها السلطنة".



وأضاف أن المعرض "سيشهد أنشطة وفعاليات مكثفة هذا العام حيث ستكون هناك 40 فعالية ثقافية".



ونوه باختيار سلطنة عمان هذا العام لتكون "محطة لإعلان نتائج جائزة البوكر العالمية للرواية العربية للقائمة القصيرة".



وشهدت مسقط عاصمة سلطنة عمان في التاسع من فبراير الجاري إعلان القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية والتي تعد إحدى أبرز الجوائز الأدبية العربية من حيث حجم المشاركة وقيمة الجوائز المالية.

