بالفيديو.. زواج ستيني من طفلة يشعل غضب نيويورك!!

في تجربة اجتماعية فريدة بنيويورك، قام نجم اليوتيوب الشهير، كوبي بيرسن، بإحضار رجل ستّيني وطفلة بعمر 12 عاماً إلى ساحة تايمز سكوير لإجراء جلسة تصوير لهما وهما عروسان وسط الشارع لاختبار ردود أفعال المارة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وموقع "جياو باو"، فإن "بيرسن" أردا بتلك التجربة أن ينبه الناس ويوعيهم حول زواج القاصرات والأطفال، حيث يحتاج الناس في بعض الأحيان إلى رؤية أمثلة واضحة لحقيقة ما يحدث في عالمنا، فقام بعرض المشهد أمام الناس ليثر غضبهم ويوقظهم بأمثلة حية.

وعلى الرغم من أن قوانين الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح بزواج فتاة بعمر 12 عاماً، لكن التجربة نجحت في إثارة غضب الشارع، حتى إن أحد المارة صاح وهدد العريس بالاتصال بالشرطة لأنه متأكد أن الطفلة لا تريد الزواج منه، وسألته إحدى السيدات من الذي سمح لك بزواجها؟

وبدت الطفلة –التي ارتدت فستان الزفاف الأبيض- غاية في الحزن بينما كان العريس ذو الـ65 عاماً سعيداً جداً بزواجه، وأثناء التقاط الصور وقف الناس مذهولين من الدهشة، وأوقفتهم إحدى السيدات وسألت الطفلة: أين أمك؟، وأجابها العريس: والديها أعطوني الموافقة على الزواج منها.

وأحد المارة سحب العروس الحزينة بعيداً وسألها عن رأيها "هل أنتِ بخير مع هذا الرجل؟!، وسأل الرجل متعجباً: هذا حقيقي أم مزحة؟!، وازدادت نوبة الغضب بين المارة حينما سألوا عن عمرها فأخبرهم العريس بابتسامة مستفزة أن عمرها 12 عاماً فقط!

وينتهي مقطع الفيديو بإحصائية صادمة حول زواج 33 ألف طفلة في مناطق شتى، وجاءت التجربة لتوقظ الناس حول زواج الأطفال.. وكانت تجربة مشابهة قد نظمتها جمعية خيرية بلبنان العام الماضي لتسليط الضوء حول نفس القضية "زواج القاصرات" ونالت نفس ردود الأفعال الغاضبة في الشارع اللبناني.