بأمر المحكمة: إباحة زراعة "الماريوانا" في المنازل بكندا

أمر من المحكمة بإباحة زراعة مخدر الماريوانا بالمنازل في كندا

أصدر قاض بمحكمة اتحادية في فانكوفر بكندا حكما بأنه يحق للمرضى دستوريا زراعة مخدر "الماريوانا" للأغراض الطبية بما يلغي حظرا كانت قد فرضته الحكومة المحافظة السابقة ، وقررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم ستة أشهر لإتاحة مزيد من الوقت للحكومة للرد.

كانت مجموعة من سكان كولومبيا البريطانية قد أقامت دعوى ضد حكومة كندا عام 2013 يقضي بعدم دستورية قانون جديد – يلزم المرضى المحتاجين للماريوانا الطبية بشرائها من منتجين من المرخص لهم بيعها بدلا من زراعتها بأنفسهم.

وقالوا إن الماريوانا المنزرعة بموجب المنظومة الحكومية باهظة الثمن ولا تتيح لهم التحكم في السلالات والجرعات العلاجية ، وقالت الحكومة المحافظة حينها إن منظومة الطلب بالبريد أكثر أمنا للمرضى وغيرهم ممن قد يتضررون من عمليات الزراعة غير الآمنة بالمنازل.

وقالت المحكمة في حكمها إن القرارات السابقة كانت عشوائية وقالت وزارة الصحة الجديدة إنها ستدرس الأحكام الخاصة بالماريوانا العلاجية والترفيهية لوضع ضوابط لتنظيمها وتقنينها.