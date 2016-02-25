انتخابات الفيفا.. هل تؤسس لحقبة جديدة خالية من الفساد؟

تخطف انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) المقرر لها الجمعة بمدينة زيورخ السويسرية أنظار العالم، وليس متابعي كرة القدم فقط، لأن المنظمة الكروية الأهم وقعت على خط الزلازل منذ أشهر ولا تزال.

خمسة مرشحين يتنافسون على أعلى منصب في دولة كرة القدم ( فيفا) هم الأردني الأمير علي بن الحسين والفرنسي جيروم شامباني والجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل، والسويسري جاني إنفانتينو ، والبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم ، خلفا للسويسري الموقوف جوزيف بلاتر.

ويعتبر الكثيرون من الخبراء والرياضيين حول العالم أن هذه الانتخابات ما هي إلا نقطة انطلاق في مشاور يبدأ الجمعة مع انتخاب رئيس للاتحاد يعمل على استعادة هيبة الفيفا التي تلطخت كثيراً بالفساد في أسوأ فضيحة في تاريخه.

وتشير التوقعات إلى أن الفائز بالرئاسة سيحسم من الجولة الثانية التي ستضم المرشحين المتبقين، حيث يكفي أي مرشح الحصول على نصف عدد الأصوات زائد واحدا للفوز، أي 104 أصوات.

ويعتبر كل من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم والسويسري جاني إنفانتينو هما الأقرب للفوز بمقعد رئاسة "فيفا". نظرا لدعم الاتحادين الإفريقي والأسيوي للمرشح البحريني الشيخ سلمان ، و دعم الاتحاد الأوربي للسويسري إنفانتينو.

وتصوّت 209 من الاتحادات المنضوية تحت لواء الفيفا ، حيث تملك القارة السمراء نصيب الأسد من عدد الأصوات بواقع (54 صوتا) أمام أوروبا (53 صوتا، ) وآسيا (46 صوتا، يحق لـ44 فقط بالتصويت بسبب إيقاف الكويت وإندونيسيا من قبل الفيفا) والكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (35 صوتا)، وأوقيانيا (11 صوتا) ثم أميركا الجنوبية (10 أصوات).

وقبل أربع وعشرين ساعة من هذه الانتخابات ، قال الشيخ سلمان بن إبراهيم الخميس في كلمة له أمام الاتحادات الاسيوية أنه لن يجعل الاتحاد الدولي رهناً للأصوات الانتخابية، متعهداً بأن تكون هذه المنظمة العالمية في ايد أمينة في حال انتخابه رئيساً للفيفا .

بينما أكد الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم أنه لن ينسحب قبل أقل من 24 ساعة على انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي قائلا في تصريحات صحفيه الخميس "انا لن انسحب ابدا من الانتخابات". معربا عن تفائله في انتخابات الغد".

من جهته قال الجنوب أفريقي طوكيو سيكسوال الخميس إنه لا يفكر في الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الجمعة، رغم انتفاء احتمالات فوزه في هذه الانتخابات.