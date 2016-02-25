المعارضة السورية تعلن التزامها بالهدنة المؤقتة

المعارضة السورية

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، الأربعاء التزامها بـ"هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين" تعليقا على الاتفاق الأمريكي الروسي الذي نص على وقف لإطلاق النار في سوريا دون تحديد مدة زمنية ويدخل حيز التنفيذ مساء الجمعة.



من ناحية أخرى طالبت الهيئة العليا للمعارضة السورية، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، بجهة محايدة و آليات عمل تضمن مراقبة عدم خرق الهدنة التي أعلنتها كل من واشنطن و موسكو لوقف الأعمال القتالية في سورية اعتبارا من منتصف مساء الجمعة.



وأكدت الهيئة في بيان لها "التزامها الجاد والمخلص في البحث عن حل سياسي يحقق عملية انتقال سياسي للسلطة في سورية يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان (للرئيس السوري) بشار الأسد وزمرته فيها، وذلك وفقا لما نص عليه بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن (2013/2118) و(2015/2254)، وسائر القرارات ذات الصلة".