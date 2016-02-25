الحكومة اليمنية تتهم حزب الله بالقتال إلى جانب الحوثيين

اتهمت الحكومة اليمنية في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية أمس الأربعاء حزب الله اللبناني بتدريب الحوثيين والقتال إلى جانبهم والتخطيط لهجمات في السعودية.

وقالت الحكومة اليمنية إن أحدث تأكيد يستند إلى "العديد من الوثائق والأدلة المادية" التي لن يستطيع حزب الله نفيها.

ويظهر تسجيل فيديو قدمه مسؤولون سعوديون لـ"رويترز"، ومؤسسات إعلامية أخرى عضوا في حزب الله كنيته أبو صالح اللبناني يجلس في خيمة، ويبحث التكتيكات مع مقاتلين حوثيين في الصيف الماضي.



وأغلب التسجيل صامت، لكنه في أحد المقاطع القليلة غير الصامتة ظهر وهو يقول "عندي عملية خاصة بقلب الرياض".



ورد على سؤال من أحد الحاضرين عما إذا كانت عملية انتحارية قائلا "ممكن عمليات استشهادية. احنا عمليات استشهادية".

وتقود السعودية تحالفا عربيا ضد الحوثيين، وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى السلطة.