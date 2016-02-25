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البرلمان الألماني يقر قانونا مشددا للاجئين

25/2/2016

البرلمان الألماني يقر قانونا مشددا للاجئين

شدد البرلمان الألماني قانون اللاجئين وذلك بعد أن أقر اليوم الخميس ما يعرف بـ "الحزمة 2 لقوانين اللاجئين"  بمعارضة العديد من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف  الحكومي.

ووافق معظم أعضاء الائتلاف الحكومي المشكل من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تسهيل طرد اللاجئين الجنائيين وذلك كرد فعل  منهم على عمليات التحرش الجماعي والاعتداءات والسرقة التي تعرضت لها عشرات النساء في مدينة كولونيا أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأجرى البرلمان نقاشا ساخنا بشأن الحزمة 2 وذلك قبل التصويت بالاسم على  الحزمة، حيث وافق  429 عضوا على القانون الجديد وعارضه 147 نائبا وامتنع أربعة عن  التصويت، والذي يهدف لخفض أعداد اللاجئين في ضوء التدفق الشديد لهم إلى ألمانيا في الأشهر الأخيرة.

وقد رفض القانون جميع أعضاء حزب الخضر الذين حضروا التصويت والبالغ عددهم 61 عضوا وكذلك جميع الحضور من حزب اليسار والذين بلغ عددهم 55 عضوا.

واختلفت الحكومة والمعارضة بشأن عدد اللاجئين الذين تستطيع ألمانيا  قبولهم على أراضيها وما يجب أن تقدمه الحكومة لهم لضمان اندماجهم داخل  المجتمع.

وقوبلت مسودة القانون بانتقادات شديدة من المنظمات العاملة في مساعدة  اللاجئين في ألمانيا حيث يساعد القانون على سرعة مقاضاة مجموعات بعينها  من اللاجئين الذين يرتكبون جرائم وتقييد عمليات لم شمل اللاجئين مع  أسرهم خارج ألمانيا. كما أصبح من الصعب بموجب القانون الجديد تأجيل ترحيل اللاجئين اعتمادا  على شهادة طبية.

و بعد حصر الأصوات  تبين أن 142 نائبا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي  الشريك في الائتلاف الحاكم وافقوا على القانون مقابل 30 نائبا صوتوا بـ  "لا" وتحفظ عليه أربعة ورفض 17 نائبا تسليم بطاقة التصويت مما يعني وجود  جبهة رفض قوية للقانون داخل الحزب، ومن المقرر أن يصدق مجلس الولايات الألمانية غدا الجمعة على القانون.

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