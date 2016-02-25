الأمن الداخلي الإسرائيلي : تنظيم الدولة … وصل إلى إسرائيل

المهاجر السوداني بعد إطلاق النار عليه من جنود الاحتلال

قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الخميس إن المهاجر السوداني الذي أصاب جنديا في إسرائيل طعنا قبل نحو أسبوعين كان دافعه فكر تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي في بيان إن كامل حسن ( المهاجر السوداني) كان متعصبا وإن المحققين عثروا على "صور لموالين لتنظيم الدولة التقطت في أنحاء مختلفة من العالم" على هاتفه المحمول ، وأضاف البيان "يبدو أن الهجوم كان بإلهام" من تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان هذا أول هجوم ينفذه مهاجر أفريقي خلال الشهور الخمسة التي كثف فيها فلسطينيون الهجمات على إسرائيليين في الشوارع وشملت عمليات طعن وإطلاق للرصاص ودهس بالسيارات. وقتل المهاجم السوداني كامل حسن بالرصاص بعد أن أصاب الجندي في بلدة عسقلان في السابع من فبراير شباط.