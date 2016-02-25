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أعاصير أميركا تبدأ الموسم بمقتل أربعة أشخاص في فرجينيا

25/2/2016

أعاصير تقتل 4 أشخاص في فرجينيا الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية إن عواصف رعدية شديدة وأعاصير عاتية اجتاحت الأربعاءالمناطق الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة ومناطق مطلة على الأطلسي ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص في فرجينيا. 

وحذرت الهيئة القومية للأرصاد الجوية من أنشطة أعاصير على طول منطقة تمتد من نورث كارولاينا على الساحل الشرقي وحتى فرجينيا وماريلاند والعاصمة واشنطن شمالا. 

وقالت كورنين جيلر المتحدثة باسم شرطة الولاية إنه تأكد ليها وفاة ثلاثة أشخاص -وهم رجلان وطفل- ببلدة وافرلي في فرجينيا التي يقطنها 2300 شخص على بعد 45 ميلا تقريبا إلى الجنوب الشرقي من ريتشموند ولحقت أضرار جسيمة بثلاثة مبان بسبب عاصفة. 

وقالت الشرطة إنه عثر على جثة رجل الليلة الماضية بمنطقة ايفرغرين بمقاطعة أبوماتوكس بعد أن ضربت المنطقة عاصفة ، وتحدثت امرأة نجحت فيما يبدو في الفرار من الإعصار في مقاطعة أبوماتوكس في فرجينيا عن نجاتها. 

وقالت شرطة الولاية إن طريقين رئيسيين أصبحا غير صالحين للسير إثر سقوط أنقاض عليهما بسبب العاصفة فيما تلقت السلطات بلاغات عن حدوث فيضانات. 

وقالت شرطة ولاية فرجينيا إن العاصفة تسببت في أضرار فادحة وإصابات عديدة بمقاطعة ايسيكس ببلدة تاباهانوك إلى الشمال الشرقي من ريتشموند. وتقرر إلغاء الدراسة أو تعديل مواعيدها في ولايات نورث كارولاينا وساوث كارولاينا وجورجيا وفلوريدا تحسبا لتوقعات بسوء الأحوال الجوية.

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