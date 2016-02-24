وفاة المخرج السوري نبيل المالح

المخرج السوري الراحل – نبيل المالح

توفي المخرج السينمائي السوري نبيل المالح اليوم الأربعاء بأحد مستشفيات دبي في الإمارات العربية المتحدة -التي عاش بها سنواته الأخيرة- عن 79 عاما.

وكتب مهرجان دبي السينمائي الدولي في تغريدة بصفحته الرسمية على موقع تويتر "رحل اليوم عن عالمنا المخرج نبيل المالح أحد أبرز السينمائيين في تاريخ الفن السوري. ستظل أعماله باقية في الذاكرة."

ولد المالح في سبتمبر أيلول 1936 في دمشق. ودرس السينما في تشيكوسلوفاكيا وحصل على درجة الماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني من معهد السينما في براغ.

وعمل عقب عودته إلى سوريا عام 1964 في المؤسسة العامة للسينما وقدم على مدى مسيرته الفنية التي امتدت لقرابة خمسة عقود العشرات من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة والأفلام الوثائقية.

ومن بين أفلامه الروائية الطويلة (الفهد) في 1972 و(السيد التقدمي) في 1974 و(الكومبارس) في 1993ومن أعماله الأخرى الفيلم الروائي القصير (إكليل الشوك) في 1969 والفيلم التسجيلي (عالشام .. عالشام) الذي أنتج في 2006 ولم يعرض إلا في 2012 في دبي.

نال المالح العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية كما شارك ورأس عدة لجان تحكيم بمهرجانات سينمائية كبيرة من بينها (مهرجان الشاشة العربية المستقلة) للأفلام التسجيلية والقصيرة في قطر و(مهرجان أبوظبي السينمائي) في الإمارات.