نتنياهو: إسرائيل مستعدة للتعاون ضد "الإرهاب الإسلامي"

الرئيس الكيني أثناء لقاءه نتياهو في القدس المحتلة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل مستعدة للتعاون مع الدول الأفريقية من أجل مكافحة "الإرهاب الإسلامي"، وذلك قبل لقائه أمس الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في القدس المحتلة.

وقال نتنياهو قبل بدء اجتماعه مع الرئيس الكيني في القدس "إسرائيل مستعدة للعمل مع الدول الأفريقية في الكفاح المشترك ضد "الإرهاب الإسلامي المتطرف".

وتابع نتنياهو "عدد متزايد من الدول الأفريقية يدرك أن إسرائيل هي شريكة فريدة من نوعها في مكافحة التطرف".

من جهته، أعرب كينياتا عن أمله بأن "تسمح هذه الزيارة بتعزيز الراوبط بين كينيا وإسرائيل.

واستهدفت مصالح إسرائيلية في كينيا في الماضي بهجمات من بينها تفجير تبنى تنظيم القاعدة مسؤوليته على فندق يملكه إسرائيليون في مومباسا في 2002 قتل فيه 18 شخصا، وهجوم صاروخي فاشل على طائرة إسرائيلية في الوقت نفسه.

وكانت إسرائيل التي تربطها علاقات وثيقة بكينيا، وخصوصا أمنيا، أبلغت الحكومة الكينية بخطط مباشرة قبل شن هجمات على مركز وست غيت التجاري في نيروبي بأيدي مسلحين من حركة الشباب الصومالية مما أدى إلى مقتل 67 شخصا على الأقل في سبتمبر 2013، بحسب مصادر أمنية كينية.

