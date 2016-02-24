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معرض صور عن القدس في محطات مترو بإسطنبول

24/2/2016

معرض صور عن القدس في مترو إسطنبول

" توقف أيها الراكب وأنظر قليلا إلى القدس" كان هذا هو عنوان معرض الصور الذي أقامته  جمعية "ميراثنا" التركية ،أمس  الثلاثاء، في محطة مترو "تقسيم" بإسطنبول.


من جانبه قال نائب رئيس الجمعية، صباح الدين يغيت، خلال الافتتاح، إن المعرض "يهدف للفت الأنظار للظلم والاضطهاد الذي تعاني منه القدس"، مضيفا أن الجمعية تهدف لزيادة الوعي بخصوص القدس والمسجد الأقصى.


وقال المنسق العام للجمعية، آدم هرمانتبه، إن الجمعية تهدف لتوفير المعلومات حول القدس والمسجد الأقصى، حيث تقوم من جانب بزيادة الوعي بشأنهما في تركيا، ومن جانب آخر بالعمل على حماية الآثار العثمانية في القدس، وتقديم الدعم المادي للمقدسيين.


وأشار هرمانتبه، إلى أن المعرض سيستمر في محطة مترو "تقسيم" حتى يوم 27 فبراير الجاري، وبعدها  ينتقل إلى محطات مترو "يني كابيه"، و"كيرازلي"، و"أونالان" وجميعها في إسطنبول

وفي العام الماضي استضافت العاصمة التركية أنقرة معرض صور عن القدس كان بعنوان "القدس بوابة السماء "

 أقيم المعرض في محطة مترو أنقرة برعاية وقف خريجي مدارس الأئمة والخطباء بأنقرة وطلابها ، وجمعية المعلمين المتطوعين بإسطنبول، وجمعية القدس وتاريخنا بهدف التعريف بالمسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس الفلسطينية، وآلام المقدسيين بشكل خاص، وآلام الفلسطينيين بشكل عام.

 

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