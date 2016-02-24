مسلح يقتل عائلة أمريكية من 5 أفراد

مسلح يقتل 5 أشخاص في أريزونا الأمريكية

أعلنت شرطة مدينة فينكس في ولاية أريزونا الأمريكية، عن قيام مسلح بقتل عائلة مكونة من 5 أفراد بينهم طفلة عمرها 6 سنوات بعد احتجازهم داخل منزلهم .

وعثرت الشرطة الأمريكية – طبقا لموقع أريزونا ديلي ستار- على جثث القتلي وهم فيك باكنر (50 عاما)، وكيمبرلي باكنر (49 عاما)، وابنتهم البالغة من العمر 18 عاما كايتلين باكنر، وتوفيت الابنة الصغرى إيما التي تبلغ من العمر 6 سنوات في المستشفى.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن المسلح هو نجل الزوجين، أليكس آرثر باكنر، والذي أصيب برصاصة قاتلة من قبل الشرطة، ولكنه قبل ذلك أضرم النار في المنزل.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الشرطة في المدينة الأمريكية، أن متصل أبلغ عن الحادث متوسلا المساعدة بسبب النيران وأصوات طلقات الرصاص.

وأضاف المتحدث أن فريقا أمنيا اقتحم المنزل بعد 45 دقيقة من وصولهم إلى موقع الحادث عندما توقف إطلاق النار وأطلقوا النار على مسلح.

وقد شهدت الولايات المتحدة 297 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2015 من بينهم 45 حادثا في المدارس.

وسبق وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن عدد الأمريكيين الذين قتلوا بسبب الأسلحة النارية في الولايات المتحدة أكثر من عدد الأمريكيين الذين لقوا حتفهم بسبب الأعمال الإرهابية.

فبحسب صحيفة "النيوزويك" قتل 33 ألفا و636 أمريكيا في 2013 فقط بسبب العنف المرتبط بالأسلحة النارية وهو أكثر من عدد ضحايا الإرهاب في أمريكا على مدار 14 عاما كاملة، متضمنة ضحايا 11 سبتمبر والذي قتل فيها ألفان و977 شخصا.