البث الحي
منوعات

مسلح يقتل عائلة أمريكية من 5 أفراد

24/2/2016

مسلح يقتل 5 أشخاص في أريزونا الأمريكية

أعلنت شرطة مدينة فينكس في ولاية أريزونا الأمريكية، عن قيام مسلح بقتل عائلة مكونة من 5 أفراد بينهم طفلة عمرها 6 سنوات بعد احتجازهم داخل منزلهم  .

وعثرت الشرطة الأمريكية – طبقا لموقع أريزونا ديلي ستار- على جثث  القتلي وهم فيك باكنر (50 عاما)، وكيمبرلي باكنر (49 عاما)، وابنتهم البالغة من العمر 18 عاما كايتلين باكنر، وتوفيت الابنة الصغرى إيما التي تبلغ من العمر 6 سنوات في المستشفى.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن المسلح هو نجل الزوجين، أليكس آرثر باكنر، والذي أصيب برصاصة قاتلة من قبل الشرطة، ولكنه قبل ذلك أضرم النار في المنزل.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الشرطة في المدينة الأمريكية، أن متصل أبلغ عن الحادث متوسلا المساعدة بسبب النيران وأصوات طلقات الرصاص.

وأضاف المتحدث أن فريقا أمنيا اقتحم المنزل بعد 45 دقيقة من وصولهم إلى موقع الحادث عندما توقف إطلاق النار وأطلقوا النار على مسلح.

 وقد شهدت الولايات المتحدة 297 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2015 من بينهم 45 حادثا في المدارس.

وسبق وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن عدد الأمريكيين الذين قتلوا بسبب الأسلحة النارية في الولايات المتحدة أكثر من عدد الأمريكيين الذين لقوا حتفهم بسبب الأعمال الإرهابية.

 فبحسب صحيفة "النيوزويك" قتل 33 ألفا و636 أمريكيا في 2013 فقط بسبب العنف المرتبط بالأسلحة النارية وهو أكثر من عدد ضحايا الإرهاب في أمريكا على مدار 14 عاما كاملة، متضمنة ضحايا 11 سبتمبر والذي قتل فيها ألفان و977 شخصا

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)