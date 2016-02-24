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مؤشرات على تحطم طائرة ركاب على متنها 23 راكبا بنيبال

24/2/2016

مؤشرات على تحطم طائرة ركاب على متنها 23 راكبا بنيبال

أعلنت الشرطة في نيبال اليوم الأربعاء  أن هناك مخاوف من تحطم طائرة ركاب على متنها 23 راكبا بوسط نيبال .

وكانت الطائرة التابعة لشركة "تارا إير" في طريقها من بوخارا إلى جومسوم   وعلى متنها 20 راكبا وطاقم من ثلاثة أفراد. 

وقالت الشرطة إن فرق البحث تكثف بحثها في قرية خوبرا بمنطقة مياجدي عقب   شهادات للسكان هناك بأنهم سمعوا أصوات صاخبة غير معتادة .

وقال ضابط الشرطة  بيشوا راج خادكا من منطقة مياجدي" تم  تعبئة  المروحيات وأفراد الأمن، حيث إن المنطقة التي أشار إليها السكان  تقع  في الجبال حيث لا توجد  طرق تؤدي إليها . ونحن نعمل على تحديد الموقع ".

ويعتقد أن معظم الركاب من النيباليين ، وبحسب ما قالته الشرطة  كان من  بين الركاب قاصران وأجنبيان ومواطن من الكويت وآخر من الصين .

 

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