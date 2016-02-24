لوموند: عمليات عسكرية "فرنسية" سرية في ليبيا

لوموند: وحدة فرنسية تقوم بعمليات سرية في ليبيا

قالت صحيفة (لوموند) الفرنسية "الأربعاء" إن وحدات من القوات الخاصة والمخابرات الفرنسية تنفذ عملية سرية ضد تنظيم الدولة في ليبيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الصحيفة إن الرئيس فرانسوا اولوند وافق على "عمل عسكري غير رسمي" تنفذه وحدة من القوات الخاصة وخدمة العمليات السرية لوكالة المخابرات الفرنسية في ليبيا.

وتشمل ما أطلقت عليه لوموند "الحرب السرية لفرنسا في ليبيا" ضربات موجهة متفرقة تستهدف زعماء لتنظيم يتم إعدادها سرا على الأرض في محاولة لإبطاء انتشاره في ليبيا.

وامتنعت وزارة الدفاع عن التعليق على محتوى تقرير لوموند لكن مصدرا مقربا من وزير الدفاع جان إيف لو دريان قال إنه أمر بالتحقيق في "انتهاك سرية الدفاع القومي" لتحديد مصادر التقرير.

وقال أولوند إن فرنسا تحارب تنظيم الدولة بعد إعلان التنظيم مسؤوليته عن موجة هجمات استهدفت حانات ومطاعم وقاعة للحفلات الموسيقية والاستاد الوطني في باريس يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي مما أدى لمقتل 130 شخصا.

وقالت لوموند إن المخابرات الفرنسية نفذت ضربة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي قتل خلالها العراقي المعروف باسم أبو نبيل الذي كان أحد زعماء الدولة الإسلامية البارزين في ليبيا وقتئذ ، وأضافت الصحيفة أن مدونين متخصصين تحدثوا عن رؤية قوات خاصة فرنسية في شرق ليبيا منذ منتصف فبراير شباط و نقلت الصحيفة عن مسؤول دفاع فرنسي رفيع المستوى قوله "آخر ما يمكن أن نفعله هو التدخل في ليبيا. لابد أن نتجنب أي مشاركة عسكرية علنية وأن نعمل بشكل سري."

وأكدت وزارة الدفاع من قبل أن الطائرات الفرنسية نفذت طلعات مراقبة فوق ليبيا في الآونة الأخيرة حيث تلعب فرنسا دورا رائدا في الحملة الجوية لحلف شمال الأطلسي لمساعدة المتمردين الذين أطاحوا بحكم معمر القذافي.

كما أكدت الوزارة أيضا أن فرنسا أنشأت قاعدة عسكرية متطورة في شمال النيجر على الحدود مع ليبيا، و قصفت طائرات أمريكية معسكر تدريب لتنظيم الدولة في ليبيا يوم الجمعة الماضي في هجوم أسفر عن مقتل 50 شخصا.