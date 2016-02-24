قطعة بلاستيك تحرم عشاق مارس وسنيكرز في 56 دولة

قالت المفوضية الأوروبية إن شركة مارس الأمريكية العملاقة لإنتاج الشكولاتة قررت سحب منتجاتها من الشكولاتة من عدة علامات تجارية في 56 دولة حول العالم.

وأعلنت الشركة سحب منتجاتها من مارس وسنيكرز وبعض قطع ميلكي وايوسيلبرشن بعد العثور على قطعة من البلاستيك في قالب شكولاتة.

وقال رول هاماشر المتحدث باسم الشركة في ألمانيا إن المنتجات الصالحة للاستخدام ما بين 19 يونيو من العام الحالي و8 يناير2017 هي جزء من مشروع تطوعي للاسترجاع لمنع المستهلكين من تناول الشكولاتة الملوثة.

وأضاف المتحدث إن قطع الشكولاتة تم إنتاجها في مصنع بهولندا، وإن مشروع الاسترجاع جاء نتيجة شكوى من سيدة قالت إن قطعة الشكولاتة التي اشترتها احتوت على قطعة من البلاستيك.

وقالت المفوضية إن عملية السحب تشمل كل دول الاتحاد الأوروبي ما عدا بلغاريا ولوكسمبورج.

كما تشمل الجزائر وأنجولا وأستراليا وبنجلاديش ومصر وغانا والهند وإيران والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان والنرويج والسعودية وسويسرا وصربيا والمغرب ونيبال وليبيا ومدغشقر والمالديف ومورشيوس وجنوب إفريقيا وسريلانكا والسودان وتايوان وتنزانيا وتونس وتركيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة إنه تم العثور على قطعة بلاستيك طولها حوالي نصف سنتيمتر داخل أحد المنتجات.

وقد أصدرت قرار السحب طواعية محذرة من احتمال تعرض الشخص الذي يتناول قطع شكولاتة فيها قطعة بلاستيك للاختناق.

وأضاف أن هذه المنتجات تم إنتاجها خلال الفترة من بداية يناير الماضي وبداية فبراير الحالي في هولندا.

وقالت الشركة إنها قررت طوعا سحب المنتجات التي تم إنتاجها خلال فترة طويلة من أجل التأكد من سحب كل الكميات التي يمكن أن يكون فيها هذا العيب، مشيرة إلى أن منتجات أخرى مثل إم أند إمز بلايستو وتويكس لم تتأثر بالقرار.