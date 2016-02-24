فيديو.. مقتل إسرائيلي بـ"نيران صديقه" في الضفة الغربية

أعلن مستشفى إسرائيلي الأربعاء وفاة إسرائيلي متأثرا بجروحه بعد إصابته خطأ برصاص جنود إسرائيليين لدى تعرضه لمحاولة طعن من فلسطيني عند تقاطع مجمع غوش عتصيون الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم مستشفى شعاري تصيدق لإذاعة الجيش الإسرائيلي :"لم نتمكن من إنقاذ حياته رغم الجهود ونعلن وفاته".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن "فلسطينيا حاول طعن شاب إسرائيلي عند تقاطع مجمع غوش عتصيون الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، فأطلقت قوات إسرائيلية في المكان النار على المهاجم، لكنها أصابت الإسرائيلي من طريق الخطأ إضافة إلى الفلسطيني".

وأوضح المتحدث باسم المستشفى أن "إصابة الفلسطيني متوسطة".

وتقاطع مجمع غوش عتصيون يقع على الطريق التي تعبر الضفة الغربية المحتلة من الشمال إلى الجنوب وتربط القدس بالخليل. وشهدت هذه المنطقة في السابق هجمات عدة على إسرائيليين.