عجز المدخرات والاستثمارات المحلية بمصر

المدخرات المحلية هي عماد أية عملية تنمية ناجحة، هذا ما أكدته تجارب العديد من تجارب الدول الصاعدة، سواء دول جنوب شرق آسيا، أو الصين، حيث تراوح متوسط نسبة المدخرات المحلية إلى الناتج المحلي ما بين 30% – 35%، بينما التجربة في مصر، تعكس فجوة كبيرة بين واقع المدخرات المحلية، ومتطلبات التنمية.

ففي الوقت الذي يتدفق فيه سنويًا نحو 850 ألف فرد من الداخلين الجدد لسوق العمل، تعجز إمكانات الاقتصاد المصري عن توفير فرص العمل اللازمة لهم، وحسب التقديرات الاقتصادية فإن مصر تحتاج إلى تحقيق معدل نمو سنوي في ناتجها المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 7.5%، ولمدة لا تقل عن 10 سنوات متصلة، حتى يمكنها التفاعل بإيجابية مع الداخلين الجدد لسوق العمل، وكذلك تخفيف حدة البطالة الحالية، والتي تقترب من نسبة 13% من قوة العمل، بحسب بيانات رسمية.

ولكي تصل مصر إلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي، يتناسب مع متطلبات التنمية من جهة، ومن جهة أخرى يواكب الزيادة في معدل السكان، فلابد أن يكون النمو في الناتج يساوي ثلاثة أضعاف معدل الزيادة السكانية، التي تصل إلى 2.5% سنويًا، أي أن معدل النمو المطلوب في الناتج المحلي لا ينبغي بأي حال أن يقل عن 7.5%.

وتحقيق معدل نمو بنسبة 7.5% سنويًا، يلزمه أن تصل المدخرات المحلية إلى 30%، حتى يمكن الدفع بهذه المدخرات في منظومة الاستثمارات المحلية، وبخاصة في إطار القطاعات الإنتاجية على وجه الخصوص، لأن الدفع بالاستثمارات في هذه القطاعات يساعد على وجود فرص عمل دائمة ومستقرة من جهة، ومن جهة أخرى يخفف من ضغوط الاعتماد على الواردات، فاتساع دائرة الاستثمار، من شأنه أن يؤدي إلى توفير السلع والخدمات، وبخاصة تلك التي يتم استيرادها من الخارج.

فجوة كبيرة

ويرى مراقبون أن بين الواقع والمفترض في مصر فجوة كبيرة، زادت حدتها بقوة بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، إذ تتزايد حدة مشكلة البطالة، وزيادة الاعتماد على الخارج، وتضخم فاتورة الواردات بشكل دائم.

من خلال بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة المالية نوفمبر 2015، يظهر أن هناك تراجعا بشكل دائم خلال سنوات الفترة في نسبة المدخرات المحلية إلى الناتج المحلي، ففي عام 2010/2011، وصلت نسبة المدخرات إلى 13% من الناتج، بينما في عام 2014/2015، تراجعت هذه النسبة بشكل كبير لتصل إلى 5.9% فقط.

ولهذا الأمر مجموعة من الدلالات، منها كما يقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن دخول المواطنين لم تعد تكفي متطلبات معيشتهم بشكل كبير، بدليل تراجع نسبة مدخراتهم للناتج، إضافة إلى تراجع المدخرات يعكس كذلك الفجوة التمويلية التي تعيشها مصر، وهو ما دفعا للاقتراض الخارجي، حيث بدأت حكومة الانقلاب العسكري في سد جزء من الفجوة التمويلية عبر الحصول على المنح والمساعدات والودائع من دول الخليج، وكذلك الاقتراض من الخارج، سواء من المؤسسات الإقليمية أو الدولية، أو عبر طرح سندات في السوق الدولية.

وأضاف الصاوي أن التراجع في نسبة المدخرات للناتج بين عامي 2010/2011 و2014/2014، بلغ نحو 7.1%، وفي نفس الوقت يلاحظ أن الناتج المحلي كقيمة قد زاد بين السنتين بنحو 94.8 مليار دولار، وهو ما يعني أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، قد تحققت من خلال الدين العام، سواء من الداخل أو الخارج، حيث ارتفع الدين المحلي بين العامين من 808 مليار جنيه مصر إلى 1988 مليار جنيه، أي أن الزيادة بين العامين تصل إلى 1180 مليار جنيه، وبنسبة تصل إلى 146%. أما الدين الخارجي بين العامين فقد وصل أيضًا إلى 39.8 مليار دولار في مارس 2015 مقارنة بـ 33.6 مليار دولار في يونيو 2010، أي أن الزيادة بلغت 6.2 مليار دولار، وبنسبة تصل إلى 18.4%.

ومن المعروف أن اعتماد تمويل الناتج المحلي على الدين، من الأمور التي تكبل التنمية، وتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، كما أنها تعد عبئًا على الأجيال القادمة.

وأفاد الصاوي وبالنظر إلى مؤشر الاستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي نجد أنه تراجع أيضًا خلال فترة المقارنة بالكامل، وبخاصة بعد الانقلاب العسكري، ففي حين كانت نسبة الاستثمارات المحلية 17.1% في عام 2010/2011، انخفضت تلك النسبة إلى 14.4% في عام 2014/2015. وبالتالي فتواضع نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي يعكس تواضع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل عام، وبخاصة في دولة يقترب عدد سكانها من المائة مليون نسمة، في حين أن دول أخرى يصل تعداد سكان إلى ثلث سكان مصر وتحقق ناتج محلي أكبر من هذا، فماليزيا بلغ ناتجها المحلي في 2014 نحو 338 مليار دولار، بينما مصر حققت في نفس العام 301 مليار دولار، وعدد سكان ماليزيا بحدود ثلث عدد سكان مصر.

أسباب تراجع المدخرات والاستثمارات

يشار إلى أن مصر تعيش منذ ثورة يناير 2011، حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وزادت حدة هذه الحالة بعد الانقلاب العسكري، بشكل كبير، وضربت قطاع السياحة في مقتل من خلال حوادث العنف التي استهدفت السياح والمناطق السياحية في أهم مقصد سياحي بمصر وهو سيناء.

بخصوص المدخرات، يلاحظ أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمصر لا يزال متواضعًا وهو في أحسن حالته بلغ 3761 دولار للفرد في السنة، بينما كان في عام 2010/2011 بحدود 2966، أي أن الزيادة المتحققة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بعد خمس سنوات كانت بحدود 795 دولار، وبذلك يكون المتوسط لهذه الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي بحدود 159 دولار. ولذلك تقل المدخرات المحلية، وهي غير كافية لتحقيق الزيادة المطلوبة لتحقيق الطفرة المطلوبة في الاستثمارات المحلية.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات، فهي تعاني من الكثير من المعوقات في مصر، وبخاصة في ظل ارتفاع معدلات الفساد والبيروقراطية لدى الجهاز الحكومي، كما شهد مناخ الاستثمار في مصر بعد الانقلاب العسكري، تدخلا كبيرًا من قبل الجيش في الحياة الاقتصادية، وزادت مزاحمته للقطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية.