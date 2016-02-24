صحيفة عبرية: "زيكا" يصل إسرائيل

أعلنت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن أول اكتشاف لفيروس "زيكا" في إسرائيل بعدما كشفت النقاب عن ظهور 4 حالات مصابة بالفيروس في تل أبيب.

وأضافت الصحيفة أن من بين المصابين حالة لرجل عاد من كولومبيا وأخر كان عائدا من المكسيك وسيدة كانت برفقة زوجها في جولة لأمريكا الجنوبية، وتم اكتشاف إصابتهم بفيروس زيكا منذ شهر تقريباً.

وأوضحت الصحيفة أن الحالات الأربعة في وضع جيد ولا يحتاجون لعلاج أو العزل الصحي، بعدما أجريت لهم الفحوصات الطبية في المركز الطبي "بيت شيفا" في تل هشومير بتل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ظهر على الأفراد الأربعة علامات القيء والعطس وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضحت أنه تم اكتشاف حالات الإصابة بالفيروس على الرغم من التدابير التي اتخذتها إسرائيل للحيلولة دون وصوله إليها، منها الحجر الصحى في المطارات ومنع رحالات السفر لدول أمريكا الجنوبية والمناطق المنتشر بها المرض مثل البرازيل.

وارتفع عدد الأطفال الذين ولدوا في البرازيل وهم يعانون من هذه الأعراض إلى حوالي أربعة آلاف طفل، ووجد الأطباء بن هناك علاقة بين إصابة الأم بالفيروس أثناء الحمل وبين معاناة المواليد من هذه الأعراض.

وكان المركز الفلسطيني للإعلام قد نقل الشهر الماضي عن صحيفة "يديعوت احرونوت" العثور على فيروس "زيكا" لدى طفلة (عامان) عادت مع عائلتها من زيارة إلى كولومبيا، لافتة إلى أن الطفلة تطورت لديها أعراض تشبه الانفلونزا، لكن الأطباء قرروا وفي ضوء عودة الطفلة من كولومبيا، إحدى الدول التي يتفشى فيها الفيروس الخطير، إجراء فحوصات مخبرية في معهد مختص بالفيروسات الخطيرة، واتضح من هذا الفحص أن الطفلة التي تعالج في مستشفى تل هشومير تحمل هذا الفيروس.

وينتقل الفيروس من خلال لدغة بعوض ويتسبب بمرض خطير، ويسبب فيروس "زيكا" عادة مرضا بسيطا يتضمن ارتفاعا بدرجة الحرارة وطفحاً جلدياً، لكنه خطير جدا على الحوامل؛ إذ يؤدي إلى ظهور أعراض صغر الرأس لدى الأجنّة ويتسبب بإغلاق عظام الرأس لديها بقطر أقل مما هو معتاد، ويمنع التطور السليم للمخ.