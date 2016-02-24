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شريف إسماعيل : مصر ستكون من أفضل 30 دولة عام 2030

24/2/2016

السيسي خلال حضوره إحتفالية "مصر 2030 "

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن استراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها ستجعل مصر من أفضل 30 دولة في العالم عام 2030.

وأضاف إسماعيل خلال انطلاق احتفالية  "استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 " والتي عقدت بمسرح الجلاء للقوات المسلحة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة عدد كبير من شباب الإعلاميين الذين يحرص السيسي على حضورهم معه في زياراته الداخلية والخارجية أن مصر تعتبر من أوائل الدول في العالم التي تعلن عن استراتيجية متكاملة للتنمية في 2030 .

وأشار رئيس الوزراء المصري خلال عرضه لرؤية مصر 2030 إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي المصري بحلول 2030 بنسية تزيد عن الـ50% مما هو عليه حاليا.

 وقال إسماعيل إن إستراتيجية التنمية المستدامة هي إستراتجية متكاملة، وتتضمن 10 محاور، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تستهدف أن يكون لدى مصر اقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية.

وتابع "، أن من ضمن هذه الأهداف أن يكون لمصر اقتصاد تنافسي ومتنوع وقائم على الاندماج والمشاركة، وأن تكون نسبة النمو حوالى 10 %".

من جانبه، قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن المسؤولين المصريين يحلمون بمصر جديدة في 2030 ،وأعلن عن انطلاق موقع إليكتروني "لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 "

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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