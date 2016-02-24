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شاهد: يوفنتوس يتعادل مع البايرن بهدفين لكل منها

24/2/2016

عاد العملاق البافاري بايرن ميونيخ من تورينو بذكريات جميلة مجددا، وكان من الممكن أن تكون أفضل بكثير لو تمكن من المحافظة على تقدمه أمام مضيفه يوفنتوس بهدفين نظيفين في دوري الأبطال الأوروبي.

وكان بايرن قريبا من تكرار نتيجة زيارته الأخيرة إلى ملعب يوفنتوس حين فاز عام 2013 بنتيجة 2-صفر في إياب الدور ربع النهائي في طريقه إلى لقبه الخامس والأخير في المسابقة القارية الأم، لو لم ينتفض فريق "السيدة العجوز" ويتجنب إحراجا أخر أمام النادي البافاري.

والمفارقة أن يوفنتوس دخل إلى اللقاء وهو لم يخسر سوى مرتين في مبارياته الـ24 الأخيرة في المسابقة القارية الأم، وكانا على يد بايرن بالذات في دور المجموعات عام 2009 (1-4) والدور ربع النهائي عام 2003، علما بأن النادي البافاري هو الفريق الوحيد الذي يفوز على فريق "السيدة العجوز" في ملعبه الجديد ضمن هذه المسابقة من أصل 18 مباراة (عام 2013).

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