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شاهد: هدفا ميسي يقربان برشلونة من نهائي أبطال أوربا

24/2/2016

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه الإسباني برشلونة، لفوزٍ غالٍ خارج أرضه، على مضيفه أرسنال الإنجليزي، ليضع الفريق الكاتالوني قدمًا، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

فقد  تمكن ميسي من تسجيل هدف فريقه الأول، في الدقيقة 71، بعد استلامه تمريره من الأورغوياني سواريز، ليسكنها في شباك الخصم.

 وتصدى الأرجنتيني بنجاح، لضربة جزاء احتسبها الحكم التركي جنيد تشاكر، في الدقيقة 84 ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه، لينتهي اللقاء بفوزٍ غالٍ لبرشلونة، بهدفين دون رد.

وبذلك تمكن "البرغوث" الأرجنتيني، من إنهاء عقدتين لازمتاه في مسيرته الكروية، الأولى بالتسجيل في مرمى الحارس التشيكي بيتر تشيك في المواجهة السابعة بينهما، وبعد 544 دقيقة، والثانية التسجيل على أراضي العاصمة البريطانية لندن، بينما لم يتمكن أرسنال من تحقيق الفوز على برشلونة منذ 5 أعوام.

وبهذه النتيجة، يحتاج برشلونة للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الهزيمة بأقل من هدفين في لقاء الإياب الذي سيقام في 16 مارس/ آذار المقبل، على ملعب "كامب نو"، من أجل الحصول على بطاقة ربع النهائي.

 

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