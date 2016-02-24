شاهد: مظاهرات تدعم "آبل" ضد "إف بي آي"

تظاهر عشرات الأمريكيين أمام مقر شركة آبل الرئيسي في ولاية كاليفورنيا، تضامنا مع الشركة بعد رفضها طلب مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) لاختراق هاتف منفذ هجوم سان بيرناردينو.

وفي العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهر آخرون دعما لآبل ودعما للحفاظ على خصوصية عملائها، ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها، "لا تخترقوا هواتفنا"، كما رددوا شعارات ضد مكتب التحقيقات.

وفي البيان الصحفي الذي تلاه المتظاهرون، أعربوا عن دعمهم، لرئيس مجلس إدارة آي فون، تيم كوك، مشيرين إلى أنَّ طلب الـ (إف بي آي) يتعدى اختراق هاتف واحد، مطالبين بعدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن "سيد رضوان فاروق"، (28 عاماً)، وزوجته "تاشفين مالك"، منفذا الهجوم المسلح في مدينة سان بيرناردينو في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2015، والذي أدى لمقتل 14 شخصاً وجرح 17 آخرين.

وتملك (إف بي آي)، الهاتف المحمول لـ فاروق، وهو من نوع آبل، الأمر الذي دفع مكتب التحقيقات إلى الطلب من "آبل"، مساعدتها في فتح الهاتف المحمي بكلمة مرور، وفحص المعلومات التي بداخله، ما دفع الأخيرة إلى الرفض.

وأشارت "آبل"، أنها ردت طلب الـ "إف بي آي"، لأنها ستضع خصوصية زبائنها في العالم في خطر الانتهاك، بينما أكد المكتب الفيدرالي، أن الشركة انتهكت القوانين، من أجل الحفاظ على سمعتها في الأسواق.

وهاتف "آي فون"، يقوم تلقائياً بتمديد المدة الزمنية لإدخال كلمة المرور، مع كل إدخال خاطئ، بينما تكون النهاية بحذف الجهاز للبيانات التي يحتويها تلقائياً، بعد إدخال كلمة مرور خاطئة لعشر مرات متتالية.