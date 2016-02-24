شاهد: "مسرح البسطة" نقد ساخر بشوارع القدس

بملابس تقليدية فلسطينية و أغنيات شعبية يجوب ممثلون من مسرح "البسطة" شوارع مدينة القدس ، ليعرضوا مسرحياتهم على الناس في الشارع ، الفرقة المسرحية تقدم أعمالها على ما تصفه بمسرح الشارع مستغلة أزقة وساحات القدس كمسرح لعرض أعمالها.

وهدف (مسرح البسطة) كما يطلق عليه هو تسليط الضوء في المنطقة على محنة الفلسطينيين من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحث الناس على الحديث بشأنها ، ويقول الممثل المسرحي عضو مسرح البسطة حسام غوشة إن "الأعمال التي تقدم هي مستوحاة من أشكال التراث الشعبي. من أشكال الفُرجة الشعبية" .

ويضيف غوشة "بنحاول نقدم الأشياء اللي بيألفها الجمهور المقدسي اللي هو متعود عليها. بنحاول نفاجئه في هذا المكان..بالفرجة الشعبية اللي هو بيعرفها منيح. ونقدم فيها مسرح نقول فيها إحنا المقولة السياسية اللي بتعبر في مكان ما عن قضية الشارع في هذا الوقت."

وأسس مسرح البسطة ستة فلسطينيين من القدس العام الماضي بهدف إبراز قضاياهم المحلية. وبدأت الفرقة المسرحية أولا بإحياء دور المسحراتي الذي يوقظ الناس في شهر رمضان لتناول السحور قبل فجر يوم الصيام.

ويتجول أعضاء الفرقة في الشوارع يتوقف المارة ليسمعوا ويشاهدوا عروضهم المسرحية ، ويقول صاحب محل في القدس يدعى محمد أبو عمر "كل الاحترام للشباب هدول. اللي عمالهم بدهم يوصلوا صورة للناس. يعني يوصلوا صوتنا للناس بس حتى لو كمان يعني عن طريق نقد ساخر. نقد حلو بيجنن كثير يعني."

وقدم أعضاء الفرقة حتى الآن عروضا في القدس والضفة الغربية. ويأملون حاليا في عرض مسرحياتهم بأماكن أبعد بهدف زيادة الوعي بشأن القضايا التي تطرحها.