البث الحي
منوعات

شاهد: "كراسي متحركة " تنتظم في مكانها بعد الاجتماعات

24/2/2016

ابتكرت شركة نيسان لصناعة السيارات حلا فريدا لمشكلة ترتيب الكراسي في مواضعها وانتظامها في أعقاب انتهاء الاجتماعات ، عبر صناعة كراسي مكتب تتحرك ذاتيا عائدة إلى أماكنها الأصلية بمجرد إصدار صوت تصفيق باليدين.

قامت الشركة بتركيب أربع كاميرات حساسة تتحرك تلقائيا بنظام (واي فاي) في أركان سقف صالة الاجتماعات لاستخدامها في توجيه حركة الكراسي التي تسير على عجلات. وبمقدور هذه الكاميرات رصد موقع كل كرسي على حدة وحساب مسافة العودة إلى موضعه الأصلي. 

وأعيدت برمجة تصميم صالة الاجتماعات لتستقر الكراسي في مواضعها على أن تستجيب هذه الكراسي الكترونيا لصوت التصفيق بالأيدي. 

وابتكرت نيسان هذه الكراسي في إطار مشروع تقنيات السيارات  ذاتية القيادة، وقال يووكي توماي بإدارة تنشيط مبيعات نيسان "الهدف النهائي لشركة نيسان هو السيارات ذاتية القيادة والكراسي التي تنتظم في مواضعها مجرد جزء من هذه العملية إذ لا ننظر إليها باعتبارها قطعا من الأثاث". 

وعرضت الكراسي الجديدة للجمهور في يوكوهاما سيتي يوم الجمعة الماضي فيما تشير التوقعات إلى الإقبال على هذه التقنية وعبر البعض عن رغبته في اقتنائها بالمنازل. 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)