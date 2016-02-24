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شاهد.. فندق يخصص غرفا لأم كلثوم وأسمهان وفيروز

24/2/2016

يوفر فندق في العاصمة الأردنية عمان لنزلائه إقامة فريدة من نوعها حيث تتميز كل غرفة فيه بجو موسيقي مختلف مُستلهم من حياة أحد عمالقة الطرب والموسيقى العربية التي تحمل اسمه.

فكل غرفة من بين 14 غرفة يضمها الفندق تحمل اسم مطرب عربي مشهور ويعكس تصميمها الداخلي من ألوان وأثاث شخصية وحياة الموسيقي الذي سُميّت باسمه.

فغرفة المطربة المصرية الأسطورة المعروفة بلقب كوكب الشرق أُم كلثوم مُصممة على شكل يشبه آلة القانون الموسيقية الشرقية التقليدية التي كان عزفها مصاحبا لكثير من أغنياتها.

وقال سعد دروزه مؤسس ومدير الفندق إن من الضروري إبراز التراث الموسيقي للمنطقة في تصميم الفندق لمنح النزلاء نكهة الموسيقى العربية.

ويضم الفندق أيضا غرفا بأسماء مطربين كبار آخرين منهم فيروز وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية.

وتصميم غرفة فيروز يعكس حياة الريف اللبناني وجباله بينما غرفة سيّد درويش تحمل علاقة الفنان بهموم الشعب المصري.

كما يضم الفندق غرفة باسم المطربة السورية الراحلة أسمهان.

ويعتزم الفندق الذي افتُتح في 25 سبتمبر أيلول 2015 التوسع وإقامة دار سينما لعرض أفلام عربية.

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