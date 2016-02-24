شاهد: عراقي يحول الإطارات القديمة لقطع أثاث جميلة

بدلا من التخلص من إطارات السيارات التالفة أو تكويمها أمام محله لإصلاح إطارات المركبات في مدينة الديوانية العراقية ، توصل "أبو حيدر" إلى طريقة لتحويل هذه الإطارات التالفة والتي لن تُستخدم في المركبات مرة أُخرى .. إلى قطع أثاث بسيطة وجميلة.

مصلح الإطارات أبو حيدر ابتكر طريقة يعيد بها تدوير واستخدام تلك الإطارات التالفة بدلا من التخلص منها بالحرق ، فكرة أبو حيدر تتلخص في إعادة الروح لتلك الإطارات للحفاظ على البيئة وتُدر عليه دخلا إضافيا أيضا.

وحققت منتجات أبو حيدر شعبية كبيرة بين السكان المحليين الذين أقبلوا بشغف على شرائها لجمال تصميماتها وجودتها ، فيما يرى البعض أن آلاف الإطارت المستهلكة التي تُطرح بالبيئة ، يمكن لهذه الطريقة وعن طريق تطبيق فكرة أبو حيدر يمكن أن أن تخلص البيئة من الكثير من المشكلات وتحقيق بيئة نظيفة مرتبة.. بيئة خالية من المخلفات. وبنفس الوقت يمكن ابتكار شيء جديد يتميز بالجمال من لا شيء ، وعلى الرغم من أن عملية إنتاج تلك القطع من الأثاث تحتاج لعدد من العمال وتُستخدم فيها عدة أدوات فقد قال أبو حيدر إن مبادرته للحفاظ على البيئة تستحق ذلك.

وقالت الحكومة العراقية أوائل فبراير شباط إنها رصدت مئات الأماكن الملوثة للبيئة التي تتسبب في مخاطر صحية هائلة لكن عدم توفر الأمن ونقص التمويل تحبط محاولات تحويلها إلى أماكن تحافظ على البيئة.

ومع استمرار تطويق العنف للبلاد يكافح ناشطون بيئيون للفت الأنظار للدمار الذي لحق بالبيئة جراء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وحرب الخليج عام 1991 والنفايات التي خلفتها صناعات كانت تناضل إبان فترة العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد.