شاهد: المجوهرات والساعات الراقية تتجمع في الدوحة

تشهد العاصمة القطرية افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في دورته الثالثة عشرة ، والذي يتيح لعشاق المجوهرات فرصة لمشاهدة أحدث الابتكارات والاتجاهات في عالم الحُلي.

المعرض ضم منتجات لأشهر الأسماء العالمية في دنيا المجوهرات والساعات إلى جانب مئات العارضين الآخرين..ويقول نبيل الزين رئيس مجلس إدارة الزين للمجوهرات ومقرها البحرين إن التوجهات تغيرت بمرور الزمن حيث أضحت الفتيات الآن يفضلن قطع المجوهرات البسيطة خلافا للماضي حيث كان أهل الخليج يحبون المنتجات الكبيرة الحجم ، أما الآن فإن "البنات" و الجيل الجديد أو حتى الجيل القديم أصبح يحب الأشياء الناعمة..الرقيقة، التي تحتوي على أحجار لها قيمة" .

وقال نبيل الزين إن اللؤلؤ "له مكانته" وأشار إلى أن أسعاره تضاعفت نظرا لإقبال المستهلكين على اقتنائه ، وتمنى على دول الخليج الانتباه إلى تلك الظاهرة مطالبا بالعودة إلى إنتاج اللؤلؤ والبدء في مشاريع ضخمة لإنتاجه حيث أنه ثروة وطنية حباها الله لدول الخليج مشيرا إلى تميز اللؤلؤ الخليجي .

ويقول منظمو المعرض إن دورة هذا العام أكثر صرامة فيما يتعلق بالأحجار الكريمة التي قُبلت للعرض حيث جرى تقييمها وفقا لحجمها ونقائها وجودتها، وتطرح في المعرض أيضا معادن نفيسة مثل البلاتين والبلاديوم والفضة والذهب.

ويقول متخصصون إن "السوق القطري من أحسن وأهم الأسواق للمجوهرات في المنطقة، وإن معرض قطر الدولي يعد أفخم معرض في المنطقة.