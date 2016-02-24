البث الحي
منوعات

"شؤون الأسرى": تدهور حاد ومتسارع في صحة "القيق"

24/2/2016
الأسير الصحفي محمد القيق

وصفت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هبة مصالحة، الوضع الصحي للأسير الصحفي، محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 92 يوما بالمأساوي، وأن شبح الموت يحيط به بسبب التدهور المتسارع واليومي على صحته حيث لم يعد قادراً على التنفس إلا بصعوبة بالإضافة إلى شعزره بالانهيار والترهل وبآلام شديدة في كافة أجزاء جسمه.

وتابعت: "الأسير القيق يعاني من تصلب حاد في الأمعاء والمعدة وآلام في الصدر وغباش في الرؤية واحمرار في العينين ولم يعد قادراً على الكلام إضافة الى هبوط حاد في نبضات القلب حيث يخشى من إصابته بجلطة.

وأضافت "مصالحة" أن مراقبة مستمرة ومكثفة من أطباء مشفى العفولة يراقبونه بشكل مكثف ومستمر، حيث يتوقعون موتا مفاجئا له في أي لحظة، وأنه كلما دخل في النوم يقوم الأطباء بإيقاظه للتأكد أنه لا زال حياً.

وقالت "مصالحة" التي تزور القيق بشكل يومي إن حياة القيق أصبحت تعد بالساعات، وأنه من المخجل أن يعجز العالم وكل الجهات السياسية من إلزام إسرائيل بإطلاق سراحه.

وأوضحت أن القيق إذا ما عاش لن تعود أجهزة جسمه للعمل بشكل طبيعي, حيث إنه من المتوقع أن يكون قد أصيب بأضرار نحزل دون عودة أعضاء جسمه الداخلية إلى سابق عهدها.

ووصفت "مصالحة" الموقف الاسرائيلي بالقاتل والمستهتر بحياة البشر، وبالقيمة الإنسانية والحق بالحياة.

يذكر أن الأسير محمد القيق، مراسل قناة مجد الفضائية السعودية في الضفة الغربية، اعتقل عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين ثاني 2015، وحولته للاعتقال الإداري مدة 6 أشهر.

وشرع القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين ثاني 2015، احتجاجاً على طريقة التعامل معه، واعتقاله إدارياً، وتعريضه للتعذيب وتهديد إسرائيل له  بالاعتقال لفترات طويلة .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)