دهس مُسِنَّة بالضفة يرفع عدد شهداء الانتفاضة لـ185

استشهاد مسنة بالضفة (فلسطين الآن)

استشهدت مسنة فلسطينية وأصيبت ابنتها بجروح، مساء الثلاثاء، جراء تعرضهما للدهس من قبل مستوطن إسرائيلي، في قرية فصايل بالأغوار جنوب محافظة أريحا بالضفة الغربية.

وذكرت تقارير طبية بمستشفى أريحا الحكومي، أن المسنة زينب الرشايدة (60 عاماً) استشهدت متأثرة بجروحها، في حين أصيبت ابنتها فاطمة عبد ياسين (30 عاماً) بجروح وصفت بالمتوسطة، جراء دهسهما من قبل مركبة يستقلها مستوطن ثم لاذ بالفرار.

ولفتت المصادر إلى أن اعتداءات الاحتلال بـ "الدهس" أوقعت 3 شهداء؛ هم المسنة زينب الرشايدة من أريحا، الطفلة أشرقت طه قطناني من نابلس، والشاب خليل عامر من سلفيت.

وباستشهاد المسنة الرشايدة تكون تلك أول من يرتقي في محافظة أريحا والأغوار منذ اندلاع انتفاضة القدس أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وبارتقاء "الرشايدة" يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى 185 في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتيْن وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل، منذ بداية انتفاضة القدس أكتوبر/تشرين الأول 2015، بينهم 15 سيدة، و50 طفلًا.

ويُضاف إلى شهداء الانتفاضة 13 شهيدًا قضوا إثر "انهيارات" في أنفاق المقاومة بقطاع غزة خلال الفترة ذاتها.

وشهد شهر يناير/كانون ثاني 2016، وحده استشهاد 23، ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثامين 9 شهداء حتى الآن، جميعهم من القدس المحتلة.