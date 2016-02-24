خطاب السيسي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تغريدة الإعلامي باسم يوسف

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات تعليقا على خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء خلال افتتاح مؤتمر "استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 " بالقاهرة.

ودشن نشطاء على مواقع فيسبوك هاشتاجات "سيسي_ للبيع" وقول "خطاب_السيسي" و"صبح_على_مصر_بجنيه" و"مصر_2030″، وجميعها تتعلق بخطاب الرئيس المصري.

وكان السيسي قال في خطابه :" لو كل يوم الصبح كل مواطن صبح على مصر بجنيه من موبايله هيصل إلى 10 ملايين جنيه في اليوم وبعد كل ده نتكلم عن العدالة الاجتماعية".

التصريح أثار غضب نشطاء وحركات سياسية منها حركة شباب 6 أبريل التي قالت على حسابها الرسمي على موقع تويتر" مصر ليست فقيرة وليست بلا موارد ومصر دولة غنية لكن يحكمها عصابة".

في الإطار ذاته رأى نشطاء أن تصريحات الرئيس المصري وطريقته شبيهة بأسلوب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي التي أثارت تصريحاته خلال ثورة السابع عشر من فبراير 2011 موجة من الجدل.

وقال صلاح الدين عبده على موقع تويتر:" السيسي وصل إلى المرحلة القذافية".

كما أثار تصريح الرئيس المصري بعرض نفسه للبيع موجة من السخرية على مواقع التواصل.

وكان السيسي دعا في خطابه إلى التبرع من أجل مصر، قائلا وهو يحاول كبح دموعه: "هقول تعبير صعب جدا.. جدا.. والله العظيم أنا لو أنفع أتباع لأتباع".

ودشن نشطاء تعقيبا على هذا التصريح هاشتاج "سيسي _ للبيع".

وكتبت حركة شباب 6 أبريل على موقعها على تويتر:" بناء على رغبته مناقصة دولية للبيع أو للبدل ".

وكتب أبو صلاح الدين تعليقا على خطاب السيسي: خطاب لا يوحي بخير لمصر ولا لأهله فارغ من محتواه وشبيه بخطابات القذافي واعتقد قربت نهايته".

من جانبه علق الإعلامي الساخر باسم يوسف عبر حسابه على موقع تويتر على كلمة السيسي قائلاً: "بنشكر الرئيس إنه عوَض مصر عن برنامج البرنامج".