ترامب يحقق فوزا جديدا في سباق "الجمهوري" للرئاسة الأمريكية

رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب

حقق رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب فوزا جديدا مساء الثلاثاء في الانتخابات التمهيدية بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك بحسب توقعات شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ، في معرض تعليقها على وضعه بوصفه المرشح الأوفر حظا في سباق الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية.

ويشار إلى أن دلالات تحقيق ترامب فوز قوي واضحة للغاية مما دفع سي إن إن للقول إنها استطاعت توقع صحة النتيجة "بنسبة يقين 100 في المئة" " بعد دقيقة فقط من إغلاق مراكز الاقتراع .

وأظهرت النتائج الأولية أن منافسي ترامب ، السيناتور ماركو روبيو عن ولاية فلوريدا والسيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس يتنافسان على المركز الثاني في تلك الانتخابات .

وبعد فرز 5 % من الأصوات ، أظهرت النتائج فوز ترامب بنسبة 42.6 % ، في حين حصل روبيو على 1. 25 % و كروز على 1. 20 % ،وذلك بحسب إحصاءات سي إن إن .

ويشار إلى أن هذه الانتخابات تعد الأولى منذ أن انسحب حاكم فلوريدا السابق جيب بوش من السباق، والمعروف أن والده وشقيقه رئيسان سابقان .